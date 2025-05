UniCredit stockt Beteiligung an griechischer Alpha Bank auf

© APA/APA/AFP/MIGUEL MEDINA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die UniCredit, Mutter der Bank Austria, setzt ihre Einkaufstour fort. Die Beteiligung an der griechischen Alpha Bank sei auf etwa 20 Prozent erhöht worden, teilte das Bankhaus in Mailand mit. Bisher hatten die Italiener knapp 10 Prozent der Alpha-Bank-Anteile gehalten. Zudem will die italienische Großbank bei den Aufsichtsbehörden die Genehmigung beantragen, ihre Alpha-Anteile auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen.

von APA