UniCredit schließt Kauf von Aion Bank und Vodeno ab

"Diese Transaktion steht im Einklang mit der neuen Beschleunigungsphase der UniCredit, die es der Bank ermöglicht, ihr organisches Wachstum durch den Eintritt in neue Märkte, Geschäftsfelder und Kundensegmente zu beschleunigen", heißt es in einer Mitteilung der UniCredit am Freitag. Die Expansionsphase wird sich in weniger als drei Jahren erheblich auf die Erträge der Mailänder Bank auswirken.

Banken ringen weltweit um eine Erneuerung ihrer vielfach veralteten IT-Systeme. Mit Vodeno bekommt UniCredit vollständigen Zugriff auf eine neue Technologie, ohne von Dritten abhängig zu sein.

Sollte UniCredit einen Teil des heimischen Konkurrenten Banco Bpm erwerben, ohne die Fusion durchführen zu können, schätzt die von Andrea Orcel geleitete Bank, "dass von den erwarteten Kosten- und Ertragssynergien noch etwa 1 Mrd. Euro vor Steuern realisiert werden könnten, davon etwa 300 Mio. Euro an Ertragssynergien und etwa 700 Mio. Euro an Kostensynergien", geht aus dem Informationsdokument für die Aktionärsversammlung am 27. März hervor. Das Dokument bestätigt, dass, wenn die Fusion stattdessen durchgeführt werden sollte, die Synergien bei den Einnahmen 300 Mio. Euro und bei den Kosten 900 Mio. Euro betragen würden.

Der Vorstoß der UniCredit, die auch um die deutsche Commerzbank wirbt und sich um eine Neuordnung der italienischen Finanzbranche bemüht, liegt quer zu den Plänen der italienischen Regierung, einen Zusammenschluss der Banco BPM mit dem Rivalen Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) zu erreichen, um den heimischen Bankensektor zu stärken.