Trump will im Handelskonflikt zu China nett sein

© APA/APA (AFP)/SAUL LOEB home Aktuell Nachrichtenfeed

US-Präsident Donald Trump will im Handelsstreit mit China nicht mit harten Bandagen kämpfen. "Nein, wir werden sehr nett sein. Sie werden sehr nett sein, und wir werden sehen, was passiert", sagte Trump bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins. Aber letztendlich müsse sich Peking auf ein Abkommen einlassen, weil China sonst nicht in der Lage sein werde, mit den Vereinigten Staaten zu handeln.

von APA