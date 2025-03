Trump droht EU mit hohen Zöllen auf Wein und Champagner

Die europäischen Zölle sollen US-Waren im Wert von 26 Milliarden Euro und Produkte von Booten über Bourbon Whiskey bis hin zu Motorrädern betreffen.

Trumps Ankündigung setzte die US-Börsen am Donnerstag vor Handelsbeginn unter Druck. In einem Eintrag in seinem Online-Netzwerk Truth Social nahm Trump vor allem französische Produkte ins Visier. Die EU-Zölle müssten "sofort" zurückgenommen werden, forderte er.