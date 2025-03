Trump begrüßt Verkauf von Häfen am Panamakanal an BlackRock

© APA/APA/AFP/ARNULFO FRANCO home Aktuell Nachrichtenfeed

US-Präsident Donald Trump feiert den Verkauf zweier Häfen an den Mündungen des Panamakanals an US-Investoren als Erfolg. "Meine Regierung fordert den Kanal zurück und hat bereits damit begonnen", sagte Trump am Dienstag bei seiner Rede zur Lage der Nation im US-Kongress. "Gerade hat ein großes amerikanisches Unternehmen angekündigt, dass es die beiden Häfen am Panamakanal und viele andere Dinge, die mit dem Panamakanal und einigen anderen Kanälen zu tun haben, kaufen wird."

von APA