Triebwerksbauer MTU legt Latte für 2025 höher

An einem Rolls-Royce-Triebwerk Trend 500 werden am Dienstag (12.12.2006) im Erfurt Bildungszentrum (EBZ) in Erfurt die zukünftigen Mitarbeiter für ein Triebwerk-Wartungswerk ausgebildet. Das neue Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Rolls-Royce für die Wartung von Airbus-Antrieben in Arnstadt soll Anfang April 2007 starten. Die Arbeiten an dem 100 Millionen Euro teuren Neubau sind weit fortgeschritten, 270 Mitarbeiter eingestellt oder in der Ausbildung. Am 2. April 2007 soll das erste Rolls-Royce-Triebwerk zur Wartung in Arnstadt eintreffen. Foto: Martin Schutt dpa/lth (zu lth 4246 vom 12.12.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++