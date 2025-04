Tesla stoppt Verkauf von in USA gebauten Modellen in China

Tesla fertigt in seinem Werk in Shanghai das Model 3 und den Bestseller Model Y für den chinesischen Markt und für Exporte nach Europa. Das Model S und das Model X werden dagegen ausschließlich in den USA gebaut. 2024 wurden nach Angaben eines Analysten des chinesischen Händlerverbandes 1.553 Fahrzeuge vom Typ Model X und 311 Model S nach China exportiert.

Zwischen den USA und China hat sich der Handelskrieg zuletzt immer weiter zugespitzt. Am Freitag erhöhte die Regierung in Peking ihren Zollsatz für US-Importe auf 125 Prozent. Sie reagierte damit auf die drastisch gestiegenen Einfuhrzölle für chinesische Produkte in den USA, die US-Präsident Donald Trump inzwischen bis auf 145 Prozent nach oben getrieben hat.