Telefonica verkauft insolvente Tochter in Peru

© APA/APA (AFP)/ALEJANDRA BRUN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica hat einen Käufer für seine insolvente Tochter in Peru gefunden. Das Sorgenkind des Konzerns wird um rund 900.000 Euro von dem argentinischen Unternehmen Integra Tec International übernommen, wie Telefonica am Sonntag mitteilte. Telefonica del Peru, an der die Spanier einen Anteil von 99,3 Prozent halten, hatte Gläubigerschutz beantragt.

von APA