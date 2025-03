Steyr Motors sichert sich Rahmenauftrag in Brasilien

Der oberösterreichische Spezialmotorenbauer Steyr Motors hat sich laut eigenen Angaben einen langfristigen Rahmenauftrag in Brasilien gesichert. Der Auftragsbestand des Konzerns bis 2027 steige damit auf fast 200 Millionen Euro, teilt das seit Anfang Februar an der Wiener Börse notierte Unternehmen in einer Aussendung mit. Die Aktien schossen um gut 35 Prozent nach oben auf 69,00 Euro je Titel.