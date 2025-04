Stellantis-Produktion in Italien auf Tief seit 1956

Mit 109.900 produzierten Pkw und Nutzfahrzeugen wurde ein Rückgang um 35,5 Prozent verzeichnet, dies sei der niedrigste Wert seit 69 Jahren. Die Anzahl der im ersten Quartal 2025 produzierten Autos lag bei 60.533, was einem Rückgang von 42,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 entspricht. Bei der Produktion der Nutzfahrzeuge gab einen Rückgang um 24,2 Prozent auf 49.367 Fahrzeuge.

"Alle Pkw- und Nutzfahrzeugfabriken in Italien schreiben rote Zahlen, und die US-Zölle werden die Situation weiter verschlimmern", warnte Ferdinando Uliano, Chef des Gewerkschaftsverbands. Im ersten Quartal 2025 wurden in den Turiner Produktionswerken Mirafiori lediglich 9.860 Fahrzeuge produziert. Vor zwei Jahren waren es noch über 12.000 gewesen. Die Maserati-Produktion sei in zwei Jahren von 27.000 hergestellten Autos auf 10.000 geschrumpft. Dies entspreche einem Rückgang um 64 Prozent.

Das Jahr 2025 wird für Stellantis schwierig bleiben, aber der internationale Automobilhersteller wird auf dem Heimatmarkt Italien weiter investieren. "Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten im europäischen Automobilsektor in Europa werden wir weiterhin in Italien investieren", sagte Stellantis-Verwaltungsratspräsident John Elkann vor einigen Tagen vor dem Parlament in Rom. Stellantis war aus der Fusion der Automobilkonzerne Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und Groupe PSA entstanden.