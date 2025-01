Spanische Bank BBVA erzielte 2024 über 10 Mrd. Euro Gewinn

Doch auch im vierten Quartal stieg der Gewinn trotz Wechselkursverlusten in Lateinamerika - etwa in Mexiko, dem größten Markt für die Bank - noch um 18 Prozent und übertraf mit 2,43 Milliarden Euro die Prognosen von Analysten.

Rund die Hälfte des Gewinns will der Konzern wie angekündigt in Dividenden und Aktienrückkäufe stecken. So soll die direkte Gewinnbeteiligung um 27 Prozent auf 70 Cent je Anteilsschein steigen. In der Summe sind das rund 4 Milliarden Euro.

Zudem will die spanische Großbank, die weiter um ihre kleinere Konkurrentin Sabadell buhlt, für bis zu knapp 1 Milliarde Euro Aktien zurückkaufen.

Auf dem spanischen Heimatmarkt legte BBVA im vierten Quartal um 44 Prozent zu. Dort hatte die Bank im Mai ein als feindlich erachtetes, mehr als 12 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für Sabadell vorgelegt, das zurzeit von den Wettbewerbsbehörden geprüft wird.