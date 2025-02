SoftBank fuhr deutliche Verluste ein

Vor allem Bewertungsverluste bei der Investment-Einheit Vision Fund belasteten die Bilanz. Die Sparte setzt auf Start-ups aus dem Technologiebereich und verbuchte einen Anlageverlust von 352,7 Mrd. Yen.

Das Ergebnis dürfte weitere Fragen aufwerfen, wie SoftBank einige seiner ehrgeizigsten Vorhaben finanzieren will. Der Konzern will Insidern zufolge zum größten Finanzinvestor von OpenAI werden und verhandelt mit dem ChatGPT-Entwickler über eine Investition von bis zu 25 Mrd. Dollar (24 Mrd. Euro), wie die Nachrichtenagentur Reuters im Jänner berichtet hatte.

SoftBank will auch 15 Mrd. Dollar für das kürzlich angekündigte "Stargate"-Projekt zum Ausbau der digitalen KI-Infrastruktur in den USA bereitstellen, an dem neben OpenAI auch Microsoft, Oracle, Nvidia und die SoftBank-Tochter Arm beteiligt sind.