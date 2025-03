Siemens Gamesa gibt Windenergie-Aktivitäten in Indien ab

© APA/APA/AFP/LOU BENOIST home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Windturbinen-Hersteller Siemens Gamesa trennt sich vom größten Teil seiner Windenergie-Geschäfte in Indien und Sri Lanka. Eine vom indischen Unternehmen TPG angeführte Gruppe von Investoren bringe das Portfolio in eine neue Gesellschaft ein, an der TPG die Mehrheit hält, teilte Gamesas Mutterkonzern Siemens Energy mit. Gamesa gebe 90 Prozent seiner Windenergie-Aktivitäten in Indien und Sri Lanka ab und werde mit 10 Prozent an der neuen Gesellschaft beteiligt.

von APA