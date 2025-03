Shop-Apotheke-Mutter Redcare erwartet 2025 langsameres Wachstum

© APA/APA/dpa/Waltraud Grubitzsch home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy, die in Österreich unter Shop Apotheke auftritt, rechnet nach einem Wachstumssprung im vergangenen Jahr mit einer verlangsamten Dynamik bei der Geschäftsentwicklung. Der Umsatz soll 2025 zwar um mindestens ein Viertel zulegen, wie die Firma mit Sitz in den Niederlanden am Dienstag mitteilte.

von APA