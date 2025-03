Scout24 übernimmt ImmoUnited

© APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche Scout24-Gruppe, die in Österreich das Anzeigenportal ImmoScout24.at betreibt, übernimmt den Wiener Immobilien-Datendienstleister ImmoUnited. "Mit der Übernahme setzen wir auch in Österreich unsere Strategie fort, Bewertungen und Immobilienanzeigen zusammenzuführen und Transaktionen zu digitalisieren", erklärte Markus Dejmek, Geschäftsführer von ImmoScout24 Österreich, in einer Aussendung.

von APA