Schweiz: Kein Schadenersatz für Credit-Suisse-Aktienverluste

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Das höchste Schweizer Gericht hat eine Schadenersatzklage gegen die Regierung in Zusammenhang mit Kursverlusten bei Credit-Suisse-Aktien abgewiesen. Dies ging aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne hervor. Die schriftliche Begründung des Urteils folge später.

von APA