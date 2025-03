Schani sei Dank: Wien-Marathon soll Walzer-Rekord bringen

© APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Der 42. Vienna City Marathon wird rekordverdächtig: Nicht nur sind beim größten Sportevent des Landes am 5. und 6. April mehr als 45.000 Läuferinnen und Läufer in verschiedenen Bewerben gemeldet, in Kooperation mit dem Strauss-Jahr 2025 will man zudem einen neuen Walzer-Weltrekord aufstellen. Mindestens 2.025 Paare sollen vor dem Start ihre Kreise drehen und somit zeigen, "was diese Stadt sportlich und kulturell leisten kann", so Roland Geyer, Intendant des Jubiläumsjahres.