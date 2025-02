SAF-Holland mit Umsatzrückgang im Schlussquartal

© APA/APA/dpa/A3634 Friso Gentsch home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im vierten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet. So sanken die Erlöse um nahezu 18 Prozent auf 424 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 10,4 Prozent.

von APA