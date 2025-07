Ryanair streicht wegen Fluglotsenstreik in Frankreich Flüge

Neben der Streichung von Flügen von und nach Frankreich werde dieser Streik zu Beginn der Sommerferien in Europa auch alle französischen Überflüge betreffen. Passagiere, die den französischen Luftraum von Großbritannien nach Griechenland und von Spanien nach Irland überfliegen, seien ebenfalls betroffen.

Ryanair-Chef fordert Reform der Flugsicherung in Europa

Ryanair-Chef Michael O'Leary forderte daher die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf, dringend Maßnahmen zur Reform der Fluglotsendienste der Europäischen Union zu ergreifen.

Die französische Luftfahrtbehörde DGAC hatte am Mittwoch mehrere Fluggesellschaften aufgefordert, ihre Flüge an den Pariser Flughäfen am 4. Juli aufgrund des geplanten Streiks um 40 Prozent zu reduzieren.