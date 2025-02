Ryanair-Chef will Ticketpreise erhöhen

© APA/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA home Aktuell Nachrichtenfeed

Ryanair-Chef Michael O'Leary erwartet, für Flüge in diesem Sommer höhere Preise durchsetzen zu können. "Die Preise werden in diesem Jahr zwischen 4 und 6 Prozent steigen", erklärte der Manager am Dienstag. Die Preise der irischen Billig-Fluglinie lägen damit etwas unter denen von 2023, aber über den Preisen des vergangenen Jahres.

von APA