RWE stoppt Offshore-Wind-Aktivitäten in den USA

Der deutsche Energiekonzern RWE hat seine Aktivitäten im Offshore-Wind-Bereich in den USA auf Eis gelegt. "In den USA, wo wir unsere Offshore-Aktivitäten vorerst gestoppt haben, entwickelt sich unser Geschäft mit Onshore-Wind, Solarenergie und Batteriespeichern bisher sehr dynamisch", sagte Vorstandschef Markus Krebber laut dem am Freitag im Voraus veröffentlichten Redetext für die virtuelle Hauptversammlung in der kommenden Woche.

von APA