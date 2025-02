Rüstungskonzern KNDS stockt bei Renk auf 25,1 Prozent auf

© APA/APA/AFP/CHRISTOF STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsch-französische "Leopard 2"-Hersteller KNDS stockt seine Beteiligung am Panzergetriebe-Bauer Renk auf 25,1 Prozent auf und wird damit dessen größter Aktionär. Die aus der deutschen Krauss Maffei Wegmann und der französischen Nexter entstandene KNDS kauft dem Finanzinvestor Triton weitere 18,33 Mio. Renk-Aktien ab und hält damit eine Sperrminorität am deutschen Getriebe-Zulieferer, wie beide Firmen am Dienstag mitteilten.

von APA