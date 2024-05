Russland erzielt "taktische Erfolge" in Region Charkiw

© APA/APA/AFP/SERGEY BOBOK home Aktuell Nachrichtenfeed

Beim Vorstoß in der Region Charkiw hat Russland Fortschritte erzielt. "Derzeit verzeichnet der Feind taktische Erfolge", erklärte der ukrainische Generalstab in der Nacht auf Montag im Onlinedienst Facebook. Insbesondere in der an der russischen Grenze gelegenen Stadt Wowtschansk gingen die Kämpfe demnach weiter. Die russische Armee hat dem Generalstab zufolge in die Region "bis zu fünf Bataillone" verlegt. Russland meldete außerdem einen größeren ukrainischen Luftangriff.