RHI Magnesita: 2024 weniger Umsatz und Gewinn

"Die Entwicklung der globalen Feuerfestindustrie bleibt weiterhin unbeständig", heißt es im Ausblick. "RHI Magnesita erwartet ein weiteres Jahr rückläufiger Entwicklungen, geprägt von Preis- und Kostendruck." Operative Effizienz und eine größere Kundenbasis sollen dem Unternehmen aber helfen, seine Position zu verteidigen.

Das Geschäft im Vorjahr sei wesentlich von Zukäufen unterstützt worden. So seien mit dem Kauf von Refrattari Trezzi im Wert von 5 Mio. Euro die Recyclingkapazitäten in Europa ausgebaut worden. In den USA schloss die RHI zu Beginn 2025 den Kauf der Resco Group im Wert von 391 Mio. Euro ab. Mit der Übernahme komme man dem Kundenwunsch nach mehr lokaler Produktion nach. In den Jahren 2025 bis 2027 will das Unternehmen rund 100 Mio. Euro - Gesamtrestrukturierungskosten von 60 Mio. Euro und Investitionen in Höhe von 40 Mio. Euro - in den Ausbau in den USA stecken. Das operative Ergebnis (EBITA) soll dadurch in den kommenden Jahren unterstützt werden - konkret sind für 2025 10 Mio. Euro, 2026 20 Mio. Euro und danach jährlich 30 Mio. Euro geplant.

Im Vorjahr ging das EBITA von 378 Mio. auf 281 Mio. Euro zurück, bereinigt um Wertminderungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und außerordentliche Posten sank das EBITA von 409 auf 407 Mio. Euro. Die bereinigte EBITA-Marge erhöhte sich von 11,4 Prozent auf 11,7 Prozent.

Als Dividende für 2024 werden insgesamt 1,80 Euro je Aktie angepeilt, dies inkludiert allerdings eine Zwischendividende von 0,60 Euro je Titel, die bereits im September 2024 gezahlt worden sei, heißt es im Geschäftsbericht. Bei der Hauptversammlung am 7. Mai soll daher eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie vorgeschlagen werden.