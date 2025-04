Qiagen erhöht nach besser als erwartetem Quartal Gewinnprognose

© APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Diagnostikspezialist Qiagen ist besser ins Jahr gestartet als erwartet und wird für den Gewinn zuversichtlicher. So stieg der Umsatz im ersten Quartal vorläufigen Berechnungen zufolge um fünf Prozent auf rund 483 Millionen US-Dollar (gut 440 Mio Euro), wie das im Dax notierte Unternehmen am Sonntag im niederländischen Venlo mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte habe das Plus sieben Prozent betragen.

von APA