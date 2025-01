© APA/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Patricia Nickel-Dönicke, derzeit Schauspieldirektorin und Chefdramaturgin am Staatstheater Kassel, übernimmt ab der Saison 2026/27 die künstlerische Leitung am Landestheater Niederösterreich in Sankt Pölten. Das wurde am Donnerstag bekanntgegeben. Die gebürtige Potsdamerin verfügt über 20-jährige Theater- und Festivalerfahrung und folgt auf Marie Rötzer, die ans Theater in der Josefstadt Wien wechselt. Ihr Fünf-Jahres-Vertrag hat eine Verlängerungsoption.