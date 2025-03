In Wien gibt es nun einen Willi-Resetarits-Hof

Die erst kürzlich fertiggestellte Anlage mit 165 Einheiten für 350 Bewohnerinnen und Bewohner zählt zur Generation der neuen Gemeindebauten, die die Stadt seit einigen Jahren wieder selbst errichtet. Sie liegt im Quartier "Altes Landgut" an der Laxenburger Straße und damit unweit des Humboldtplatzes, wo der in Stinatz geborene Sohn burgenlandkroatischer Eltern nach dem Umzug der Familie nach Wien aufwuchs.

Resetarits wurde in den 80er-Jahren mit dem von Autor und Komponist Günter Brödl ersonnenen "Ostbahn Kurti" und seiner "Chefpartie" zur Kultfigur. Ende 2003 schickte er sein Alter Ego - mit Ausnahme einiger Spezialkonzerte - in Pension und widmete sich zunehmend anderen Musikprojekten wie dem "Stubnblues" oder Kooperationen mit Vertreterinnen und Vertretern des erweiterten Wienerlied-Spektrums. Neben der Musik war Resetarits immer auch sozialpolitisches Engagement wichtig - sei es als Mitbegründer von "Asyl in Not" und "SOS Mitmensch" oder als Obmann des Vereins "Projekt Integrationshaus".