Palfinger warnt vor EBIT-Rückgang im ersten Halbjahr 2025

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger rechnet für das erste Quartal 2025 mit einem Rückgang beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um rund ein Drittel gegenüber dem Vergleichsquartal im Vorjahr (54,7 Mio. Euro). Das teilte der Konzern am Freitag mit. Grund sei vor allem ein schwieriges Marktumfeld im Jahr 2024. In der zweiten Jahreshälfte 2025 soll es angesichts einer bereits laufenden Erholung der "Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten" wieder bergauf gehen.

von APA