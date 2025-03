ÖVP kürt Stocker am Bundesparteitag zum Parteichef

© APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

Bundeskanzler Christian Stocker lässt sich am Samstag bei einem Bundesparteitag der ÖVP offiziell zum Parteiobmann küren. In seiner Heimatstadt Wiener Neustadt versammelten sich ab Mittag in der in türkises Licht getauchten Arena Nova laut Partei 2.000 Parteianhänger. Als prominente Gäste waren - mit Ausnahme Reinhold Mitterlehners - alle Parteichefs der vergangenen drei Jahrzehnte gekommen. Die Wahl findet am Nachmittag statt.

von APA