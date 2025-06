Gesundheitsausgaben steigen weiter stark

© APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Gesundheitsausgaben in Österreich dürften 2024 laut einer ersten Schätzung der Statistik Austria überdurchschnittlich gestiegen sein. Gegenüber 2023 wurde ein Plus von 4,25 Mrd. Euro bzw. acht Prozent auf 57,03 Mrd. Euro registriert, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Auch der Anteil der Gesundheitsausgaben an der Wirtschaftsleistung nahm zu - und zwar auf 11,8 Prozent des BIP, das entspricht einem Anstieg von 0,6 Prozentpunkten.

von APA