Nissan kürzt Produktion seines US-Bestsellers in Japan

Das Unternehmen werde später entscheiden, ob die Fertigung wieder hochgefahren werde. Das hänge von der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ab. Nissan erklärte dazu, das Unternehmen überprüfe seine Produktion und seine Lieferketten, um die besten Lösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit zu finden.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wurden 62.000 Autos dieses Typs in den USA verkauft. Das Modell ist das meistverkaufte Auto von Nissan in den USA und stand 2024 für mehr als ein Viertel des gesamten Absatzes. Der japanische Autobauer stellt das SUV in Japan und in seinem US-Werk in Smyrna in Tennessee her. Für Importautos in den USA gilt seit fast zwei Wochen ein Einfuhrzoll von 25 Prozent. Am Montag erklärte Trump, er denke darüber nach, die Autozölle zu verändern, weil die Hersteller "etwas mehr Zeit benötigen".