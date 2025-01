Nippon Steel erwägt Klage gegen US-Regierung

Imai kritisierte den Überprüfungsprozess und die Entscheidung der US-Regierung als unangemessen. Nippon Steel habe "das Recht auf eine ordnungsgemäße Untersuchung".

US-Präsident Joe Biden hatte die 14,9 Milliarden Dollar (14,47 Mrd. Euro) schwere Übernahme aus Gründen der nationalen Sicherheit blockiert. Der Nippon-Steel-Chef kündigte an, das Unternehmen werde in Kürze Gegenmaßnahmen gegen die Entscheidung der US-Regierung bekannt geben. Die Aktien von Nippon Steel fielen am Montag um 2,1 Prozent.