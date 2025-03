Nippon Steel bietet höhere Investitionen in US-Werke an

Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenplattform Semafor unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen hervor. Nippon Steel und US Steel reagierten nicht sofort auf Anfragen von Reuters nach einem Kommentar. Nippon Steel, der viertgrößte Stahlhersteller der Welt, hatte im Dezember 2023 ein Gebot in Höhe von 14,9 Mrd. Dollar für US Steel abgegeben und dabei Investitionen in Milliardenhöhe versprochen, um die veraltete Infrastruktur des Unternehmens zu modernisieren, und zugesagt, seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania, zu behalten.

Im Februar hatte US-Präsident Donald Trump an der Seite des japanischen Premierministers Shigeru Ishiba im Oval Office erklärt, dass das 14,9-Milliarden-Dollar-Angebot von Nippon Steel für US Steel in Form einer Investition statt eines Kaufs erfolgen würde. Trump sagte Mitte Februar auch, er habe nichts dagegen, wenn Nippon Steel eine Minderheitsbeteiligung an US Steel erwerben würde.