Niederlande: Rechte Koalition mit Populist Wilders steht

Knapp sechs Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden haben sich der rechtsradikale Populist Geert Wilders und drei weitere Rechtsparteien auf eine neue Regierungskoalition geeinigt. Das erklärte Wilders am Mittwoch in Den Haag. Die Zeit drängte. Um Mitternacht endet die Frist, die das Parlament für die Gespräche gesetzt hatte. Bei der Wahl vom 22. November 2023 hatte Wilders mit seiner extrem rechten "Partei für die Freiheit" 37 der 150 Mandate im Parlament geholt.

von APA