NEOS-Klubobmann Shetty lobt Pensionsreform

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty hat am Samstag die von der Regierung tags zuvor vorgestellte Pensionsreform verteidigt. In den vergangenen 20 Jahren habe es "nicht ansatzweise eine Reform gegeben, die so breit und so tiefgreifend ins Pensionssystem eingreift wie diese", betonte er gegenüber Ö1 in der Sendereihe "Im Journal zu Gast". Freilich hätten die NEOS, wenn sie alleine das Sagen gehabt hätten, noch tiefgreifendere Reformen gesetzt.

von APA