Nach Signa-Debakel - Julius Bär verschärft Sparkurs weiter

Die Schweizer Bank Julius Bär hat sich neue Mittelfristziele für die Periode 2026 bis 2028 gesetzt. Die Privatbank will zu profitablem Wachstum in ihrem Kerngeschäft zurückkehren und legt nun ein weiteres Sparprogramm auf, wie sie im Vorfeld eines Investorentags in London mitteilte. Das Institut laboriert an den Folgen der Signa-Pleite. 2023 mussten 606 Mio. Franken auf Darlehen an den insolventen österreichischen Immobilienkonzern abgeschrieben werden.

von APA