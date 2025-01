Münchener-Rück-Chef sieht bei Gewinn noch Steigerungspotenzial

© APA/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Münchener-Rück-Chef Joachim Wenning sieht auch nach dem für 2025 angepeilten Rekordgewinn von 6 Mrd. Euro noch Steigerungspotenzial für den weltgrößten Rückversicherer. "Es sieht nicht so aus, als wären wir am Ende der Fahnenstange angelangt", sagte Wenning am Dienstagabend in München. Einziger Unsicherheitsfaktor seien die Preiszyklen in der Schaden-Rückversicherung, die zurzeit von einem harten Markt profitiert. "An dieser Stelle besteht das einzige Fragezeichen."

von APA