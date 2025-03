Morgan Stanley plant Abbau von rund 2.000 Stellen - Insider

© APA/APA (GETTY IMAGES)/MICHAEL M. SANTIAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Investmentbank Morgan Stanley will einem Insider zufolge noch in diesem Monat rund 2.000 Mitarbeiter kündigen. Der Abbau von 2 bis 3 Prozent der Belegschaft, ausschließlich Finanzberater, ziele darauf ab, die operative Effizienz zu verbessern, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag. Die Kündigungen stünden nicht im Zusammenhang mit den aktuellen Marktbedingungen. Morgan Stanley reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage nach einem Kommentar.

von APA