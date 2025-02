Moderna enttäuscht mit Quartalsverlust - Abschreibung belastet

Diese stehe im Zusammenhang mit der Kündigung eines Vertrags mit einem Auftragshersteller. "Wir waren der Ansicht, diesen Hersteller nicht mehr zu benötigen und wollten mögliche Überkapazitäten abbauen." Den Namen des Herstellers nannte er nicht. Der Impfstoffhersteller will die Ausgaben in diesem Jahr weiter reduzieren und rechnet noch in diesem Jahr mit der Zulassung seines RSV-Impfstoffs für besonders gefährdete Erwachsene. Die Moderna-Aktien fielen im vorbörslichen Handel um rund drei Prozent.