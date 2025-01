Mischkonzern 3M will 2025 Gewinn weiter steigern

Die Aktie legte vorbörslich um mehr als vier Prozent zu. 3M hatte in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres bei einem nahezu stabilen Umsatz von rund sechs Milliarden US-Dollar ein bereinigtes Ergebnis von 1,68 Dollar je Aktie erzielt. Der Wert lag zwar um zwei US-Cent unter dem Vorjahreswert, fiel aber leicht besser aus als von Analysten gedacht.

Auf Jahressicht stieg das Ergebnis auch dank Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen auf 7,30 Dollar je Aktie, nach 6,04 Dollar im Vorjahr. Unter dem Strich verdiente der Konzern fast 4,2 Milliarden Dollar (4,07 Mrd. Euro). Ein Jahr zuvor hatten noch teure Vergleiche wegen mangelhafter Ohrstöpsel und gefährlicher Ewigkeitschemikalien dem Unternehmen einen Verlust von knapp sieben Milliarden US-Dollar eingebrockt. 2025 will 3M nun noch eine Schippe drauflegen und 7,60 bis 7,90 Dollar pro Anteilsschein erzielen. Von Bloomberg befragte Analysten hatten zuletzt im Mittel mit 7,79 Dollar gerechnet.

Wenige Monate nach seinem Amtsantritt hatte Brown im Sommer seine neue Strategie vorgestellt, mit dem er das schwache Umsatzwachstum des Konzerns wieder ankurbeln will. Dazu will er etwa die Produktpipeline neu beleben und neue Wachstumsquellen erschließen. Auch Verkäufe sind nicht ausgeschlossen. Auch abseits von Verkäufen und Übernahmen soll 2025 der Umsatz zulegen, auf bereinigter Basis ist ein Zuwachs von zwei bis drei Prozent angepeilt. Branchenexperten rechnen im Schnitt mit einem Plus von 2,9 Prozent.