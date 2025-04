Mediobanca greift nach Privatbank Banca Generali

© APA/APA/AFP/MIGUEL MEDINA home Aktuell Nachrichtenfeed

Das italienische Geldhaus Mediobanca will die Privatbank Banca Generali für 6,3 Mrd. Euro übernehmen. Bezahlt werden soll mit Anteilen, die Mediobanca am italienischen Versicherungsriesen Generali hält, wie die Großbank mitteilte. Ziel sei, Banca Generali in die Vermögensverwaltung von Mediobanca einzugliedern. Die Übernahme soll bis Ende Oktober 2025 abgeschlossen sein.

von APA