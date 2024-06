© APA/APA/AFP/ALEX HALADA home Aktuell Nachrichtenfeed

Beim Landesgericht Innsbruck soll am Dienstag ein weiteres Kapital in der Causa des Signa-Gründers René Benko eröffnet worden sein. Demnach habe der Innsbrucker Masseverwalter von René Benko seine Gangart verschärft, wie die "Kronen Zeitung" und "News" am Dienstag online berichtet haben. Dem Vernehmen nach soll gegen René Benkos Mutter Ingeborg eine Klage sowie ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung beim Landesgericht eingebracht worden sein.