Magna mit leichtem Gewinnrückgang bei stabilem Umsatz 2024

Neben umsatzfördernden Faktoren zählt das Unternehmen auch einen Dämpfer auf: Geringere Volumina bei der Montage kompletter Fahrzeuge, einschließlich der schon vor längerer Zeit erfolgten Einstellung der Produktion des BMW 5er und des Jaguar EPace im Werk in Graz.

Konzernchef Swamy Kotagiri betonte, dass die Margenexpansion im abgelaufenen Jahr erfolgreich vorangetrieben worden sei. "Mit Blick auf das Jahr 2025 konzentrieren wir uns weiterhin auf zahlreiche Aktivitäten, um eine weitere Margenausweitung, die Generierung eines starken freien Cashflows und Investitionen", so Kotagiri.

Für Magna in Österreich läuft es jedenfalls schon länger nicht rund. Im April 2024 wurde bekannt gegeben, dass rund 500 Stellen in Graz gestrichen werden - nachdem ein halbes Jahr zuvor schon 450 Arbeitsplätze weggefallen waren. Im September 2024 verlautete dann Magna Powertrain, dass in Lannach in der Steiermark 200 Beschäftigte abgebaut werden.