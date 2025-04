Lkw-Hersteller Traton mit weniger Umsatz und Gewinn

© APA/APA (Kerschbaummayr)/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton hält trotz eines Gewinneinbruchs zu Jahresauftakt an ihren Zielen für 2025 fest. Traton-Chef Christian Levin sagte, er sei trotz erheblicher Unsicherheit verhalten zuversichtlich. So ziehe der Auftragseingang wieder an und liege höher als im Vorjahr. Vor allem in Europa steige die Nachfrage nach Fahrzeugen wieder deutlich.

von APA