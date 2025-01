Konsumgüterkonzern Procter & Gamble übertrifft Erwartungen

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble konnte im zweiten Quartal stärker zulegen als erwartet. In den drei Monaten per Ende Dezember zogen die Erlöse um 2 Prozent auf 21,9 Mrd. US-Dollar (21,1 Mrd. Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Cincinnati mitteilte. Organisch, sprich bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte, verzeichnete Procter & Gamble ein Wachstum von 3 Prozent. Analysten hatten mit einem geringeren Wachstum gerechnet.

von APA