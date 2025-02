Konjunkturstimmung in Österreich hinkt Euroraum hinterher

Trotz leicht verbesserter Stimmung zu Jahresbeginn schwächelt die heimische Konjunktur und hinkt weiter der europäischen hinterher. In allen Sektoren der Wirtschaft sei die Lageeinschätzung ungünstiger als im Euroraum, hält die UniCredit Bank Austria in ihrem aktuellen Bericht fest. Die Ökonomen der Bank revidierten die Prognose für das Wirtschaftswachstum 2025 von 0,9 auf 0,3 Prozent kräftig nach unten. In den zwei vergangenen Jahren war die Wirtschaft geschrumpft.

von APA