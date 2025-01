KI-Startup Anthropic peilt Bewertung von 60 Mrd. Dollar an

© APA/APA (GETTY IMAGES)/NOAH BERGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Das KI-Startup Anthropic peilt einem Medienbericht zufolge eine Bewertung von 60 Milliarden Dollar (153,46 Mrd. Euro) an. Das Unternehmen befinde sich derzeit in Gesprächen über eine Finanzierungsrunde, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dabei wolle der OpenAI-Rivale auch rund zwei Milliarden Dollar einnehmen. Das Risikokapitalunternehmen Lightspeed Venture Partners führe die Finanzierungsrunde an.

von APA