Kapsch legte in den ersten drei Quartalen beim Umsatz zu

© APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wiener Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024/2025 den Umsatz um 2,6 Prozent auf 410,6 Mio. Euro gesteigert, musste aber beim operativen Ergebnis (Ebit) ein Minus von 91,7 Prozent auf 5,9 Mio. Euro hinnehmen. Dies sei einer Anpassung an das Vorjahr geschuldet und der Ausweis der Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten, so der Mauttechnologieanbieter am Mittwoch.

von APA