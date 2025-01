Japan auf Kurs für mögliche Zinserhöhung

© APA/APA (AFP)/YUICHI YAMAZAKI home Aktuell Nachrichtenfeed

Kurz vor dem Zinsentscheid der Bank of Japan (BOJ) in dieser Woche geben jüngste Konjunkturdaten Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die Auftragseingänge für Maschinen in Japan haben sich im November unerwartet stark erholt, wie aus am Montag veröffentlichten Regierungsdaten hervorgeht. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Bestellungen im Kernbereich um 3,4 Prozent, während Analysten einen Rückgang um 0,4 Prozent prognostiziert hatten.

von APA