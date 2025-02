Italien: Industrieproduktion Ende 2024 stark gefallen

© APA/APA/AFP/TIZIANA FABI home Aktuell Nachrichtenfeed

In Italien ist die Industrieproduktion Ende 2024 so stark gefallen wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Im Dezember ging die Gesamtproduktion gegenüber dem Vormonat um 3,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt ISTAT in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet.

von APA